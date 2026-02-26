El IBEX 35 marca un nuevo récord a las puertas de los 18.500 puntos tras sumar un 0,19 %

El selectivo español sumó 35,6 enteros hasta ese récord de los 18.496,6 puntos. En lo que va de año, el IBEX 35 se revaloriza un 6,87 %.
La bolsa española arrancaba la sesión con una caída del 0,15 %. El tono negativo se mantuvo en la mayor parte de la sesión, pero finalmente se impusieron los avances pese a los retrocesos en la bolsa de Nueva York.
La atención estuvo puesta en los títulos de compañías que presentaban resultados como Redeia, Ferrovial e Indra.
De los grandes valores, Inditex subió un 1,02 %; Repsol, un 0,72 %; mientras que BBVA perdió un 0,3 %; Santander, un 0,59 %; Telefónica, un 0,95 % e Iberdrola, un 1,47 %.