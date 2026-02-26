Mundo
El IBEX 35 marca un nuevo récord a las puertas de los 18.500 puntos tras sumar un 0,19 %

Madrid, 26 feb (EFE).- El índice de referencia de la Bolsa española,  el IBEX 35, tocó este jueves nuevos máximos históricos, en los 18.496,6 puntos, después de subir un 0,19 %, en una jornada bursátil marcada por la presentación de resultados empresariales y las dudas en Wall Street tras las cuentas de Nvidia.

Por EFE

El selectivo español sumó 35,6 enteros hasta ese récord de los 18.496,6 puntos. En lo que va de año, el IBEX 35 se revaloriza un 6,87 %.

La bolsa española arrancaba la sesión con una caída del 0,15 %. El tono negativo se mantuvo en la mayor parte de la sesión, pero finalmente se impusieron los avances pese a los retrocesos en la bolsa de Nueva York.

La atención estuvo puesta en los títulos de compañías que presentaban resultados como Redeia, Ferrovial e Indra.

De los grandes valores, Inditex subió un 1,02 %; Repsol, un 0,72 %; mientras que BBVA perdió un 0,3 %; Santander, un 0,59 %; Telefónica, un 0,95 % e Iberdrola, un 1,47 %.