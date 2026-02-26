El mercado de Uzbekistán se abre a las exportaciones de carne ovina y bovina de Paraguay

A través de un comunicado, el regulador de la sanidad pecuaria de Paraguay indicó que el visto bueno se produjo después de acordar con su par uzbeko, en una reunión que se celebró hoy, los requisitos sanitarios para la habilitación del mercado.

"Esta habilitación representa un nuevo hito significativo para el país, especialmente para el sector de la producción ovina, impulsando su crecimiento y generando nuevas oportunidades", dijo la Senacsa en el documento.

Ayer, el presidente paraguayo, Santiago Peña, informó que avanzaba en esta dirección junto al ministro de Inversiones de Uzbekistán, Laziz Kudratov, que oficia una visita de trabajo al país suramericano acompañado de una delegación.

El pasado 11 de diciembre, Peña se convirtió en el primer presidente de América Latina que realiza una visita oficial a Uzbekistán, donde se reunió con su par Shavkat Mirziyoyev, un hecho que el Ejecutivo paraguayo calificó entonces como "histórico".

En ese encuentro, ambos líderes abordaron la necesidad de fortalecer la integración entre América Latina y Asia Central y acercar sus respectivas regiones "mediante agendas comunes en comercio, inversiones, energía, seguridad alimentaria, conectividad e innovación".

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó entonces en Asunción que los países rubricaron "el protocolo de finalización de las negociaciones bilaterales de acceso a los mercados", en marco de la adhesión de la nación asiática a la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El protocolo, señaló la Cancillería en un comunicado, incluye una "lista de concesiones arancelarias" que Uzbekistán otorgará a Paraguay tras su adhesión a la OMC.