El nuevo enviado personal de Guterres a Sudán cree posible sentar a las partes a negociar

"Por supuesto, siempre hay que ser realista en crisis prolongadas y muy complejas, como la de Sudán, pero creo que es posible lograr que las partes se sienten a la mesa de negociaciones", señaló Haavisto en una breve rueda de prensa celebrada en el Parlamento finlandés.

"Si se obtienen resultados en esas negociaciones es algo que está por ver, pero al menos la comunidad internacional ha comprendido claramente que esta crisis se ha prolongado demasiado y quizás ha recibido demasiada poca atención", añadió.

Haavisto anunció que se verá obligado a dejar la política nacional -actualmente es diputado de Los Verdes en el Parlamento finlandés- antes de asumir en las próximas semana el cargo de enviado personal de Guterres en Sudán, en sustitución del argelino Ramtane Lamamra.

Asimismo, destacó que el capítulo más reciente del conflicto interno de Sudán ha durado ya casi tres años y ha provocado una grave crisis humanitaria, con cerca de diez millones de desplazados y refugiados que necesitan ayuda urgentemente.

El político y diplomático finlandés conoce de cerca el país africano, ya que desempeñó un papel relevante en el proceso de paz de Darfur (Sudán) entre 2005 y 2007, primero como representante especial de la Unión Europea (UE) y más tarde como asesor de la ONU.

Anteriormente, trabajó también en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), en el que desarrolló diversas tareas en Sudán, Kosovo, Montenegro, Afganistán, Irak, Palestina y Liberia.

La guerra entre las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) y el Ejército en Sudán estalló el 15 de abril de 2023 y, desde entonces, decenas de miles de personas han muerto, millones se han visto obligados a abandonar sus hogares y más de la mitad de la población del país se encuentra en niveles agudos de inseguridad alimentaria, según Naciones Unidas.