El nuevo Gobierno en Perú apunta a mantener las políticas de comercio y turismo en marcha

En el acto de inicio de sus funciones, Reyes señaló que es clave continuar con las bases sólidas y avances estratégicos logrados tras ser designado para esta cartera por el nuevo presidente interino de Perú, José María Balcázar.

“Mantendremos las políticas públicas, las estrategias y las líneas de trabajo que han demostrado resultados. La continuidad no solo es necesaria para consolidar avances, sino porque existe un esfuerzo sólido sustentado en el conocimiento técnico y la experiencia acumulada de nuestros equipos”, afirmó durante su discurso.

El ministro respondió así a los principales gremios empresariales de Perú, que horas antes habían demandado preservar las políticas de comercio exterior y turismo, puesto que "el país necesita reglas claras y sostenibilidad en las políticas públicas".

"Consideramos importante que se mantengan los equipos técnicos que vienen desempeñando funciones en el Mincetur, así como la continuidad de las negociaciones internacionales, estrategias de promoción, compromisos comerciales y programas sectoriales actualmente en ejecución", sostuvieron los gremios en un comunicado.

El titular del sector subrayó logros recientes de su cartera, como la implementación de la Política Nacional Multisectorial de Comercio Exterior al 2040, el avance en el reglamento de las Zonas Económicas Especiales Privadas y el desarrollo del Plan Maestro de Machu Picchu, instrumento fundamental para garantizar la sostenibilidad del principal destino turístico del país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El sector exportador de Perú se ha fijado la posibilidad de cerrar el 2026 con un nuevo récord de ventas al exterior e incluso llegar eventualmente a sobrepasar la barrera de los 100.000 millones de dólares.