El partido reformista de Tailandia demanda a la Comisión Electoral tras recientes comicios

El líder adjunto del PP, Wayo Assawarungruang, presentó la denuncia ante el Tribunal Penal Central para Casos de Corrupción y Conducta Indebida, donde un abogado independiente interpuso la semana pasada una demanda por la presunta violación del secreto del voto, un caso cuya admisibilidad será abordada el 17 de marzo.

La denuncia de los reformistas -que quedaron segundos en los comicios, según resultados preliminares- acusa a los comisionados de "prevaricación en el cargo u omisión ilícita del deber causando daños a terceros", así como por "desempeño deshonesto de sus funciones", según una nota de prensa de la formación.

Entre los argumentos esgrimidos en esta nueva querella se repite la existencia de "marcas identificables en las papeletas de voto", un asunto que ha sido denunciado ante múltiples instancias en las últimas dos semanas y que se ha convertido en el centro del debate sobre la integridad de las votaciones.

El tribunal decidirá el 24 de marzo si admite o no la denuncia y su posterior pase a juicio, un proceso que podría tardar años en resolverse, partiendo del único precedente, el caso Wassana Permlarb, que acabó nueve años más tarde con los comisionados electorales de 2006 declarados culpables de ignorar denuncias de fraude.

"En cuanto a nuestras expectativas, creemos que existen hechos sustanciales que respaldan este caso", sostuvo Wayo.

El Partido del Pueblo presenta este recurso un día antes de que venza el plazo para que la CE clarifique con el Defensor del Pueblo si hay motivos suficientes para exigir una repetición de las elecciones generales tras alegaciones de incumplimiento de la ley de voto secreto por un código de barras en las papeletas.

De considerarse que se ha infringido dicha ley, el proceso podría terminar con la anulación de las elecciones y la convocatoria de nuevos comicios.

Entretanto, el ente electoral certificó la víspera la victoria de la mayoría de diputados que han resultado elegidos sin proclamar ganador a ningún partido, como suele ocurrir cuando el escrutinio -paralizado en 94 % desde el 9 de febrero- alcanza el 95 %.

Según la cadena pública Thai PBS, la CET confirmó la victoria de 396 diputados, de un total de 500 asientos disputados.