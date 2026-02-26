El petróleo brent sube un 0,21 %, hasta 70,84 dólares

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, ganó 0,15 dólares respecto a la última negociación en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, cuando terminó en 70,69 dólares.

El brent subió ante la incertidumbre por las conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán, ya que un eventual fracaso podría reavivar tensiones en el Golfo Pérsico y afectar el flujo de crudo desde una región clave para el mercado global.

Además, la debilidad del dólar frente a otras divisas favoreció la compra de crudo por parte de compradores internacionales, reforzando el repunte de los precios.