El TJUE avala multas de 790 millones de euros a doce aerolíneas por cartel de mercancías

"El Tribunal de Justicia rechaza la práctica totalidad de las alegaciones presentadas por las compañías aéreas. Solo se estima parcialmente el recurso de casación de SAS Cargo Group, debido a los errores cometidos por el Tribunal General al calcular el importe de la multa impuesta a esta compañía aérea", informó en un comunicado el servicio de prensa del TJUE.

El tribunal comunitario confirma así, en trece sentencias dictadas este jueves, la validez sustancial de la decisión adoptada por la Comisión Europea en 2017, que volvió a imponer sanciones tras corregir defectos formales señalados en una primera resolución de 2010, anulada parcialmente por el Tribunal General.

La Comisión consideró probado que las aerolíneas coordinaron distintos elementos del precio del transporte aéreo de mercancías, en particular recargos por combustible y por seguridad, así como la negativa a pagar comisiones sobre esos suplementos a los transitarios, en infracción de las normas europeas de competencia.

Las compañías afectadas son Air Canada, Air France-KLM, British Airways, Lufthansa, Japan Airlines, Cathay Pacific, Singapore Airlines, KLM, Martinair, Cargolux, LATAM y SAS Cargo Group.

El TJUE desestimó los argumentos con los que las aerolíneas cuestionaban la competencia de Bruselas para sancionar conductas relativas a vuelos de mercancías procedentes de terceros países con destino a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo.

Pero el tribunal recordó que la Comisión puede actuar cuando las prácticas produzcan efectos previsibles, inmediatos y sustanciales en el mercado europeo.

Asimismo, confirmó la calificación de "infracción única y continua", al considerar que existían indicios suficientes de una participación prolongada y coordinada en el tiempo.

En el caso de SAS Cargo Group, el alto tribunal apreció errores en el cálculo efectuado por el Tribunal General y fijó finalmente una multa inferior a la determinada en la instancia previa, aunque mantuvo la responsabilidad por la infracción.

La firma nórdica tendrá que pagar 27,7 millones de euros de multa, cantidad inferior a los 29,05 millones fijados por el Tribunal General y por debajo también de los 32,98 millones iniciales impuestos por la Comisión.

Con esta decisión, el TJUE pone prácticamente fin a más de quince años de litigios en uno de los mayores casos de cartel en el sector del transporte aéreo de mercancías en Europa.