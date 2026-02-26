El tratado sobre el estatus de Gibraltar protege la soberanía británica, dice Londres

En un comunicado divulgado hoy el Foreign Office indica que el texto se basa en un acuerdo político y resuelve el último gran problema pendiente del Brexit: evitar la necesidad de controles de personas y mercancías que cruzan la frontera entre Gibraltar y España.

El Gobierno ha trabajado codo con codo con el Gobierno de Gibraltar para resolver una situación heredada, que puso en peligro el estilo de vida y la prosperidad de Gibraltar, añade el ministerio, que insiste en que el texto establece claramente que no afecta a la soberanía en modo alguno y protege la autonomía del Reino Unido sobre instalaciones militares clave.

El secretario de Estado británico para Europa, Stephen Doughty, señaló que este tratado "garantiza la protección de la economía, la población y el futuro de Gibraltar como parte integral de la familia británica."

"Trabajando en estrecha colaboración con el Gobierno de Gibraltar, y sin acordar nada sin su consentimiento, contamos con un tratado que preserva la soberanía y brinda certidumbre cuando el estilo de vida de Gibraltar se vio amenazado. El compromiso del Reino Unido con Gibraltar será inquebrantable", resaltó Doughty.

Por su parte, el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, indicó en la nota que se trata de "un acuerdo seguro y protegido que hemos negociado junto con el Reino Unido y que protege inequívocamente nuestra posición sobre la soberanía, salvaguarda nuestra economía y brinda la certidumbre que nuestros ciudadanos y empresas necesitan".

Agregó que permite a Gibraltar mirar al futuro con confianza, protegiendo su estilo de vida británico y abriendo nuevas oportunidades de crecimiento y prosperidad.

"Es un acuerdo muy beneficioso para las personas y empresas gibraltareñas y que generará un gran crecimiento para nuestra economía", agregó Picardo.

El Foreign Office indica que, cada día, alrededor de 15.000 personas, más de la mitad de la fuerza laboral de Gibraltar, cruzan la frontera.

Sin un acuerdo, el sistema de entrada y salida de la Unión Europea (UE) se vería afectado por una frontera rígida, con controles obligatorios de pasaportes y colas interminables.

En cambio, el nuevo acuerdo crea una frontera fluida entre Gibraltar y España, y un modelo aduanero que eliminará los engorrosos controles de mercancías en la frontera terrestre, indica el Ministerio de Exteriores en Londres.

Las llegadas de pasajeros al aeropuerto estarán sujetas a un doble control fronterizo: Gibraltar gestionará la inmigración y la policía, mientras que los funcionarios españoles se encargarán de garantizar la integridad del espacio Schengen, en un modelo similar al que operan las autoridades francesas en la estación de St. Pancras de Londres -para el tren que va a Francia por debajo del canal de la Mancha-.

El acuerdo, además, abre la puerta a vuelos directos entre Gibraltar y destinos de la UE, lo que fortalecerá las oportunidades económicas.