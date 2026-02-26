Elecciones en circunscripción inglesa permitirán conocer el apoyo al laborismo de Starmer

Los colegios electorales abrieron hoy a las 07:00 GMT y permanecerán abiertos hasta las 22.00 GMT, pero los resultados no se conocerán hasta la madrugada de mañana viernes.

La circunscripción quedó vacante el mes pasado cuando Gwynne dimitió por motivos de salud, tras lo cual se inició una disputa dentro del laborismo sobre la designación de su candidato, ya que el actual alcalde de Manchester, el laborista Andy Burnham, solicitó el permiso a su partido para presentarse pero le fue denegado.

Burnham es una figura popular en ascenso en las filas laboristas y ha sido visto como posible aspirante al liderazgo en caso de una eventual salida de Starmer del poder, pero para ello tiene que ser primero diputado en la Cámara de los Comunes.

Ante el rechazo de la Ejecutiva laborista a Burnham, la formación eligió como candidata a Angeliki Stogia.

Los otros partidos con posibilidades de ganar hoy son la formación populista de derechas Reform UK, cuyo candidato es Matt Goodwin, y los Verdes, que tienen a Hannah Spencer.