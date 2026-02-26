España aplaude el Tratado sobre Gibraltar con el "fin de la verja" fronteriza

En un comunicado ministerial, el Gobierno español indica que el texto pactado favorecerá el desarrollo económico, reforzará las garantías sociales y consolidará la cooperación entre las partes (España, Reino Unido y la UE), y destaca que contemple la desaparición de la verja, "eliminando el último muro de Europa continental".

El acuerdo establece la libre circulación de personas entre la comarca limítrofe española del Campo de Gibraltar y la colonia, lo que beneficiará especialmente a los cerca de 15.000 trabajadores transfronterizos que cruzan diariamente, resalta Exteriores.

El ministerio precisa que no habrá controles de pasaporte entre ambos territorios y que España asumirá los controles Schengen (espacio europeo de libre circulación de personas) en el aeropuerto y el puerto de Gibraltar. Las autoridades españolas tendrán última palabra sobre la emisión y renovación de los permisos de residencia.

Sobre las mercancías, España realizará los controles aduaneros de las que entren en Gibraltar, y se establecerán de equipaje para viajeros con destino a la Unión Europea y el peñón.

El acuerdo incorpora medidas de convergencia en materia de fiscalidad indirecta sobre mercancías, según las autoridades españolas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Gibraltar aplicará un tributo indirecto equivalente al IVA (impuesto del valor añadido), comenzando en el 15 % desde la entrada en vigor del tratado, y completando la convergencia en un plazo de tres años; además, se incorporan disposiciones específicas para el tabaco conforme a la regulación europea.

Está prevista la adaptación de Gibraltar a la normativa medioambiental de la UE y la creación de un mecanismo conjunto de evaluación de impacto ambiental.

Habrá un mecanismo financiero de formación para el empleo y otras medidas sociales para compensar desigualdades de renta, el refuerzo de la coordinación en materia de seguridad social, y medidas de protección específica de los trabajadores transfronterizos.

"España mantiene plenamente su posición sobre la soberanía, como recoge expresamente el texto del acuerdo", incide el Ejecutivo, que celebra que se "abre una nueva etapa para los más de 300.000" habitantes del Campo de Gibraltar, "impulsando oportunidades económicas, estabilidad institucional y perspectivas de futuro".

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en un vídeo publicado en X, añade que "abre también una nueva etapa en la relación entre España y el Reino Unido".