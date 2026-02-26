España buscará acuerdos "tangibles" sobre IA y digitalización en la Cumbre Iberoamericana

Así lo afirmó este jueves en Madrid la secretaria de Estado de España para Iberoamérica y el Caribe, Susana Sumelzo, en un ciclo de diálogos organizado por la Secretaría General Iberoamericana (Segib) previo al Foro Digital Iberoamericano, una iniciativa inédita que se celebrará también en Madrid antes de la cumbre.

Sumelzo puso el foco en que los "rápidos" avances tecnológicos deben tener "un impacto directo y beneficioso" en las personas que viven en Iberoamérica, y los organismos deben estar atentos a los efectos colaterales que éstos puedan acarrear.

"Estamos ante una de las revoluciones tecnológicas más importantes de la historia de las civilizaciones", advirtió para añadir que "sí o sí va a transformar nuestras sociedades".

En ese contexto, Sumelzo espera que los acuerdos a los que se llegue en la cumbre tras las propuestas de la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en los Entornos Digitales (CIPDED), adoptada en 2023, "hagan mejor la vida de las personas".

Destacó que el foro digital que se va a celebrar en el marco de la cumbre en noviembre es "un mensaje político claro de que la región quiere digitalizarse con valores democráticos, con cohesión social, con protección de derechos y no bajo marcos de desregularización".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, abogó por promocionar el uso del español y el portugués, lo que describió como "una gran herramienta económica y cultural".

"Tenemos que trabajar de la mano todos los países, con coherencia, con la carta iberoamericana" -instó-, "y deseamos, de verdad, que los trabajos y las propuestas que ustedes hagan se traduzcan en avances concretos y en propuestas que implementen la carta", agregó Sumelzo.

Por su parte, Antón Leis, director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), animó a "todos" a ver el futuro con optimismo e incidió en el impacto que puede tener la IA en los problemas de desarrollo sostenible en la región, como palanca para afianzar "la triple transición social, económica y ecológica".

"Tenemos una oportunidad de aprovechar la inteligencia artificial para el bienestar colectivo, para la inclusión social, para la preservación del planeta", afirmó, pero reconoció que también se trata de un "desafío".

Por ello, advirtió de que, si todos los actores gubernamentales, las cooperaciones internacionales y el propio sector privado "no abordan esta transición digital de manera correcta, se pueden amplificar desigualdades preexistentes".

Esas desigualdades, según el director de la AECID, ya existen; aseguró que hay brechas digitales entre el campo y la ciudad, entre las grandes y las pequeñas empresas y entre los hombres y las mujeres.