España reitera a la premio Nobel Malala Yousafzai el compromiso con las mujeres afganas

Albares se reunió con la activista paquistaní y le transmitió también el apoyo del Gobierno español a la campaña que está desarrollando a favor de la tipificación de los crímenes de género, informó el Ministerio.

El responsable de la diplomacia española puso en valor el respaldo de España a la causa a favor de las mujeres y niñas afganas y el "firme" compromiso con ellas, especialmente desde la toma de poder de los talibanes en agosto de 2021, a la vez que defendió la necesidad de impulsar la rendición de cuentas ante las​ violaciones de derechos humanos en ese país.

Malala Yousafzai se convirtió en 2014 en la persona más joven en recibir el Nobel de la Paz, con 17 años, dos años después de ser tiroteada por un talibán cuando viajaba en un vehículo, junto con otras dos chicas, a la vuelta de un examen escolar, como venganza por su activismo a favor de la educación de niñas y mujeres.

España, junto con Chile, Francia, Costa Rica, México y Luxemburgo, presentó en 2024 ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional un escrito de remisión de la situación en Afganistán, en el que se le instaba a que considerase la investigación de los crímenes cometidos por los talibanes contra mujeres y niñas tras el empeoramiento de sus condiciones.

Asimismo, el Gobierno español ha apoyado en el Consejo de Derechos Humanos (organismo intergubernamental dentro del sistema de las Naciones Unidas) el establecimiento de un mecanismo de investigación independiente por las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen talibán, recuerda el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Además, el ministro señaló que España continuará cooperando con el Malala Fund (el Fondo Malala), que trabaja por un mundo en el que cada niña pueda elegir su propio futuro.