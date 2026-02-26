Expresidente paraguayo Horacio Cartes, en terapia intensiva tras sufrir convulsión

Cartes, de 69 años, fue trasladado hasta el Sanatorio Migone después de que debiera ser atendido en su domicilio, explicó en una rueda de prensa el médico Eugenio Báez, quien dijo haber ordenado la internación luego de que el exmandatario convulsionara en medio del chequeo.

El también presidente del gobernante Partido Colorado "fue internado en la sala de terapia intensiva", donde permanece sedado e intubado y se le administra "medicación anticonvulsionante", agregó.

Báez detalló que Cartes, que lidera la facción Honor Colorado, la misma del presidente Santiago Peña, presentó "una presión bastante alta y una arritmia cardíaca", que está actualmente bajo estudio.

"Una de las posibilidades es que esta haya sido una crisis hipertensiva con una encefalopatía causante de la convulsión", refirió el experto, que descartó un accidente cerebrovascular (ACV), aunque admitió que la causa del episodio convulsivo "no está muy clara".

En la misma conferencia de prensa, el médico de cabecera de Cartes y senador del Partido Colorado, Antonio Barrios, describió al exgobernante como "una persona bastante sana", "normotenso" (con la presión arterial dentro de parámetros normales) y que "nunca tuvo presión alta".

El ex jefe de Estado es uno de los empresarios más importantes del país, que ha liderado inversiones en sectores como el tabaco, las bebidas, la banca y el deporte.

En octubre del año pasado, el mismo Cartes anunció que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, suspendió las sanciones financieras que pesaban en su contra desde enero del 2023.