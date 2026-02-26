Exvicecanciller uruguayo Albertoni dice que acuerdo UE-Mercosur "es un logro de todos"

La Cámara de Representantes de Uruguay aprobó este jueves el acuerdo UE-Mercosur, con lo que el país suramericano lo ratificó formalmente y se convirtió en el primero en hacerlo, luego de que el miércoles recibiera también el visto bueno de la Cámara de Senadores.

Albertoni indicó que las negociaciones iniciaron en 1995 con el Gobierno del centroderechista Partido Colorado que encabezaba Julio María Sanguinetti y concluyeron en 2024 con el nacionalista Luis Lacalle Pou, mientras que fue ratificado durante un gobierno del izquierdista Frente Amplio.

"Yo creo que esa historia muestra que, cuando estos logros de Estado terminan siendo, no con una búsqueda de alguien en particular, terminan siendo de todos (...) Lo celebramos todos. Creo que trasciende los gobiernos", subrayó.

Por otra parte, aseguró que este es un camino "que recién comienza" y que impactará en los gobiernos que tenga en un futuro el país suramericano.

Albertoni sentenció que lo ocurrido en esta jornada es un punto de partida que todos los uruguayos deben celebrar, al tiempo que añadió que el acuerdo significa el 97 % de apertura comercial bilateral entre ambas partes.

El Mercosur y la UE firmaron el histórico acuerdo el sábado 17 de enero, luego de 25 años de negociaciones.

Mientras tanto, el cierre de las negociaciones se había dado el 6 de diciembre de 2024 durante una cumbre del Mercosur llevada a cabo en Montevideo a la que asistió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.