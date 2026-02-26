FBI despide a diez agentes que trabajaron en el caso de documentos clasificados de Trump

Los despidos ocurrieron como parte de la campaña de "retribución" que ha emprendido el jefe del FBI, Kash Patel, contra oficiales involucrados en las investigaciones criminales a Trump de su primer mandato (2017-2021), sostuvo el senador Richard Blumenthal, quien sirve en los comités de Justicia y de Seguridad Nacional.

"Por décadas, trabajé con dedicados profesionales del FBI como los agentes recién despedidos, un acto imprudente y reprehensible de retribución por un director totalmente irresponsable e incompetente", aseveró Blumenthal, de Connecticut, en sus redes sociales.

El legislador compartió un reporte del New York Times, que cita a cinco fuentes anónimas, sobre el despido de al menos diez oficiales que participaron en el caso, que en agosto de 2022 derivó en el allanamiento de la casa de Trump en Florida por haber retenido documentos clasificados tras abandonar la Casa Blanca en 2021.

La Asociación de Agentes del FBI, en declaraciones enviadas a los medios, ha denunciado que los ceses "violan los derechos al debido proceso de aquellos que arriesgan su vida para proteger el país".

La revisión en agosto de 2022 encontró más de 13.000 documentos gubernamentales en posesión de Trump, incluyendo información nuclear, del FBI y de la CIA, por lo que el republicano afrontó 37 cargos federales por el manejo de los archivos.

Los cargos se desecharon por completo cuando la Corte Suprema concluyó en 2024 que Trump goza de inmunidad por los actos cometidos en su capacidad como presidente, lo que incluyó su primera gestión.

Aún así, el mandatario y sus funcionarios han buscado que los agentes que lo investigaron afronten consecuencias.

"Patel despide agentes, pero él no revela su propio testimonio a un gran jurado en la misma materia y, en su lugar, miente repetidamente", señaló Sheldon Whitehouse, senador demócrata de Rhode Island.

Los demócratas también han acusado al jefe del FBI de usar los despidos como distracción de su conducta, tras difundirse un video en el que celebra el oro del equipo estadounidense de hockey en las Olimpiadas de Invierno en Italia, a donde viajó de trabajo, mientras bebe cerveza y grita.