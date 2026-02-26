Ford llama a revisión en EE.UU. 4,3 millones de vehículos por un problema de software

Documentos publicados este jueves en la web de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de EE.UU. (NHTSA, en inglés) señalaron que la llamada a revisión afecta a los modelos F-250 SD, E-Transit, Expedition, Maverick, Ranger, F-150 y Lincoln Navigator.

La camioneta 'pick-up' F-150, el vehículo de más ventas de Ford, es la más afectada, con 2.297.857 unidades.

"En los vehículos afectados, el Módulo Integrado del Remolque (ITRM, en inglés) puede perder la comunicación con el vehículo. Si se produce una pérdida de comunicación cuando un remolque está conectado al vehículo, ello provocaría la pérdida de las luces de freno y de los intermitentes del remolque", dijo la agencia de seguridad estadounidense.

Ford afirmó que no tiene constancia de que el defecto haya provocado accidentes o lesiones.

El fabricante de automóviles informó que solucionará el problema con una actualización del software del módulo y que espera realizarla de forma remota en mayo, aunque los propietarios también pueden llevar los vehículos afectados a los concesionarios de Ford para realizar la operación.