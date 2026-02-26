FundéuRAE: "teriano", adaptación de "therian"

En los medios de comunicación es frecuente ver el anglicismo crudo: “Animalistas y veterinarios, preocupados por el impacto de los therians en animales reales”, “Así se percibe a los therians desde la psicología” o “Quiénes son los therians y por qué dicen sentirse como animales”.

El término “therian” se está utilizando recientemente para aludir de forma específica a quien, al sentir cercanía con un animal, se comporta como este. Como alternativa, el extranjerismo se puede adaptar como “teriano”/“teriana” —⁠sin la “h” y con el sufijo “-⁠ano, -na”, que indica procedencia, pertenencia o adscripción⁠—, formas que además ya pueden verse empleadas, como señala la cuenta de X de la Real Academia Española.

Al tratarse de nombres comunes, les corresponde la minúscula, por lo que no es adecuado usarlos con mayúscula inicial.

Por tanto, en los ejemplos se podría haber escrito “Animalistas y veterinarios, preocupados por el impacto de los terianos en animales reales”, “Así se percibe a los terianos desde la psicología” y “Quiénes son los terianos y por qué dicen sentirse como animales”.

Se recuerda que, si se mantiene el extranjerismo, lo indicado es resaltarlo con cursiva o, en su defecto, con comillas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.