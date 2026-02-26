"Durante la reunión de 40 minutos, no escuché ni un solo argumento que justificara la decisión de Londres", se quejó la ministra de Exteriores Maka Bochorishvili ante la prensa.

Sin embargo, Bochorishvili señaló que la parte británica denuncia que la mayor cadena de televisión del país, Imedi, y la privada POSTV, "supuestamente están fortaleciendo a Rusia y debilitando a Ucrania".

"No podemos compartir dichas acusaciones", añadió.

Bochoroshvili insistió en que no encontró fundamentos en las explicaciones de la parte británica y continúa exigiendo fundamentos de la decisión del gobierno británico.

"Estamos seguros de que nadie en Londres ve estos canales, lo que significa que la decisión se tomó con base en la información recibida de Tiflis", dijo, acusando a la oposición georgiana de estar detrás de la medida.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ayer, la representante de la diplomacia georgiana calificó de "cínica" la explicación de Reino Unido de que dichas empresas "desinforman" a sus espectadores.

Londres acusó previamente a las cadenas georgianas de promover narrativas falsas sobre la guerra en Ucrania y poner en duda la integridad territorial de ese país.

Las sanciones fueron anunciadas el 24 de febrero, en el cuarto aniversario del inicio del conflicto armado.