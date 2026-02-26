Gobierno refuerza la seguridad del juez del caso que involucra al alcalde de Guayaquil

"Me solidarizo con el juez García por las amenazas recibidas y he dispuesto al Ministerio de Interior que realice el Análisis de Riesgo Personal y brinde toda la seguridad necesaria para que pueda actuar en derecho, con independencia y sin presiones", escribió el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en su cuenta de X.

En un comunicado, el Ministerio del Interior señaló que para salvaguardar la integridad de los operadores del sistema judicial "frente a presuntas amenazas de Aquiles Alvarez", aplica los "protocolos de protección correspondientes, en atención a la solicitud presentada y conforme al análisis y evaluación de riesgos efectuados".

Alvarez llegó a la Alcaldía de manos del izquierdista movimiento Revolución Ciudadana, liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017) y su abogado, Ramiro García, aseveró este jueves en X que "jamás hubo amenaza alguna por parte de ninguno de los vinculados".

El Ministerio aseguró que dispuso de la actualización del Análisis de Riesgo Personal del juez de la Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, que lleva el caso 'Goleada', que investiga una presunta trama de lavado de dinero y defraudación tributaria.

El alcalde Alvarez, una de las figuras más visibles de la oposición y detenido el pasado 10 de febrero junto a dos de sus hermanos y otras ocho personas, es también investigado en el llamado caso 'Triple A' por presunta comercialización ilegal de combustible.

El funcionario asegura ser víctima de una persecución política.

"Desprotegieron al juez Carlos Serrano pese a la amenaza de un narco serbio y protegen inmediatamente al juez Jairo García, quien operó en favor de los Comandos de la Frontera, frente a una supuesta amenaza que nunca se realizó. Son de libro de chistes", escribió el abogado de Alvarez.