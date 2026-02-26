HRW denuncia que uigures deportados de Tailandia a China están en "paradero desconocido"

Tras un acuerdo con el gigante asiático, las autoridades tailandesas deportaron el 27 de febrero de 2025 a 40 uigures que llevaban una década en el país del Sudeste Asiático tras un acuerdo con China, una decisión criticada por Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos.

"Subieron a 40 uigures a camiones con los cristales oscurecidos y los devolvieron por la fuerza a China", recordó HRW un día antes de que se cumpla un año del retorno.

La ONG denunció hoy "la negativa del Gobierno chino a informar sobre su destino o paradero", lo cual "equivale a desapariciones forzadas en virtud del derecho internacional".

Según HRW, Tailandia detuvo en junio las audiencias que, con vistas a garantizar el bienestar de los deportados, se comprometió a realizar periódicamente a Xinjiang, región del noroeste de China de donde proceden los uigures y a la que Pekín no permite visitas de prensa libres, solo posibles mediante autorización oficial previa y fuertemente vigiladas.

La última visita de la que informó Bangkok se produjo el pasado marzo, cuando una delegación encabezada por los entonces ministros de Defensa y Justicia, Phumtham Wechayachai y Tawee Sodsong, visitó a 14 de ellos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La deportación emprendida por Tailandia se produjo después de meses buscando maneras de redirigir sus vínculos con China, tras escollos en sus relaciones vinculados a los centros de estafa ubicados en su frontera con Birmania que han contribuido al declive del turismo chino, clave para la economía tailandesa.

"Presentaron los retornos como reunificaciones familiares, pero sus familiares en el extranjero no han tenido noticias de ellos desde su deportación (...). No se ha permitido el acceso a observadores independientes ni a expertos de Naciones Unidas", denuncia HRW.

En la última década, otros países como Egipto, Camboya, Malasia, Marruecos, Arabia Saudí, Tayikistán o Turquía –en su día considerado refugio seguro para esta minoría– han llevado a cabo deportaciones de uigures, según HRW, que pide sean reconocidos como refugiados por parte de los gobiernos y el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Numerosas oenegés acusan a China de detener a miles de uigures en centros de reeducación en Xinjiang, mientras Pekín atribuía a un grupo independentista uigur una serie de ataques que ocurrieron en distintas partes del país.

Muchos niños uigures y de otras minorías musulmanas del noroeste de China corren peligro de asimilación cultural forzada debido a la expansión del sistema estatal de educación mediante internados, según Naciones Unidas, en el marco de lo que grupos de defensa de derechos humanos señalan como un intento de "genocidio cultural".