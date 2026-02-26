'Industry' tendrá una quinta y última temporada en HBO

“Tenemos el privilegio de unirnos al pequeño y prestigioso grupo de dramas que han logrado llegar a las cinco temporadas en HBO”, declararon Mickey Down y Konrad Kay, sus creadores, en un comunicado que reproduce Variety.

“Este marzo se cumple una década desde que empezamos a concebir el mundo de ‘Industry’, y existe gracias a la fe inquebrantable y la visión de nuestros socios y exsocios de HBO", recordaron sus creadores.

“Llevamos un tiempo pensando en la mejor manera de cerrar la serie con un final excepcional”, continuó la pareja.

Y dijeron que "a diferencia de algunos de nuestros personajes, sabemos cuándo irnos de una fiesta", al tiempo que agradecieron "a nuestros fieles seguidores, especialmente a quienes nos han visto desde el primer día", el apoyo a la serie.

Según HBO, la cuarta temporada de "Industry" ha promediado 1,7 millones de espectadores por episodio en la plataforma estadounidense, aproximadamente un 30 % más que la tercera temporada.

El elenco de la cuarta temporada incluye a Myha’la, Marisa Abela, Kit Harington, Ken Leung, Max Minghella, Miriam Petche, Sagar Radia, Toheeb Jimoh, Charlie Heaton y Amy James-Kelly, entre otros.

La serie, según la plataforma que la distribuye, sigue las vicisitudes de un ambicioso grupo de veinteañeros que compiten por puestos en la compañía Pierpoint & Co., el banco de inversiones más importante de Londres.