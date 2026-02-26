Interceptan un dron que se dirigía a un portaviones francés de escala en Suecia

La operación tuvo lugar este miércoles cuando el dispositivo fue localizado a unos 10 kilómetros del buque insignia de la Marina francesa, que se encontraba de escala en ese puerto sueco antes de participar en un ejercicio de la OTAN en el mar Báltico.

Según indicó el Estado Mayor francés a los medios, la intervención de las fuerzas suecas fue "robusta" y demostró su eficacia, sin que se produjera ninguna perturbación en el funcionamiento habitual del Charles de Gaulle.

Este incidente se produce tres meses después de que Francia detectara varios drones sobrevolando la base naval de la Ile Longue, en el noroeste del país, que alberga los submarinos nucleares del país, sin que afectara a infraestructuras militares sensibles.

El Charles de Gaulle, el único portaviones de la armada francesa, va a participar hasta mayo próximo en una misión de disuasión en aguas del Báltico tras las amenazas que han sufrido diversas infraestructuras submarinas, atribuidas a Moscú.

También tiene previsto formar parte de otros ejercicios en la región organizados por Noruega.

Junto al portaviones viajan otros barcos de escolta, como varias fragatas, un buque de avituallamiento y un submarino de ataque.