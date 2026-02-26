Israel vuelve a bombardear el este del Líbano días después de un ataque con diez muertos

Los bombardeos alcanzaron las afueras de las localidades de Hrabta, Budai, Shmustar y Beit Mchik, todas ellas cercanas a la importante ciudad de Baalbek, mientras que también fueron atacadas las inmediaciones de Hermel, informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN).

Los cazas israelíes bombardearon algunas de estas zonas hasta tres veces en un lapso de apenas una hora, según el medio estatal, sin que por el momento se sepa si se han producido víctimas.

Por su parte, el Ejército israelí aseguró en su cuenta de X que el objetivo de las acciones es infraestructura perteneciente al cuerpo de élite de Hizbulá, conocido como las Fuerzas Radwan.

La nueva ola de bombardeos se produce después de que el Valle de la Bekaa ya fuera objetivo de una serie de ataques del mismo tipo el pasado viernes, cuando perdieron la vida diez personas y otras 25 resultaron heridas, casi todas en un edificio donde se encontraban integrantes del movimiento chií.

Entre los fallecidos ese día estuvo un destacado comandante local de la formación.

Israel ha continuado atacando el territorio libanés pese al alto el fuego en vigor entre ambos países desde finales de 2024, acciones que suele dirigir contra miembros o infraestructura de Hizbulá sobre todo en el sur del país y que se han intensificado desde comienzos de este año.

Los bombardeos de este jueves tienen lugar mientras el Gobierno libanés busca garantías de que el grupo no intervendrá en favor de su aliado Irán en caso de que este sea atacado por Estados Unidos, lo que podría llevar a Israel a bombardear infraestructura en el Líbano, según advirtió el miércoles el ministro de Exteriores, Yusef Rayyi.