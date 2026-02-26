Jacinda Ardern se muda a Australia en pleno éxodo neozelandés al país vecino

De acuerdo con el portal inmobiliario Real Estate, la exmandataria fue vista visitando viviendas en los barrios costeros de Curl Curl y Freshwater de Sídney, además de ser observada en Dee Why, lo que alimentó las especulaciones sobre una posible mudanza "al otro lado del mar de Tasmania", como se denomina coloquialmente al traslado entre Nueva Zelanda y Australia.

"Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda durante seis años, ha sido vista buscando propiedades en las playas del norte de Sídney", señaló dicho portal en un comunicado.

En una declaración, un portavoz de Ardern dijo a la cadena australiana ABC que, "por el momento, tienen su base en Australia, tienen trabajo allí".

Ardern, quien en 2017 se convirtió en la jefa de Gobierno más joven del mundo en ese momento, dejó el cargo en 2023 tras liderar al Partido Laborista neozelandés durante un periodo marcado por la reforma de las leyes de armas después de los atentados de Christchurch en 2019 y por la gestión de la pandemia de covid-19.

Tras su salida del Ejecutivo, la ex primera ministra se trasladó a Estados Unidos durante un par de años y posteriormente al Reino Unido, antes de establecer su base en Australia, según confirmó su portavoz.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La publicación añade que, según "comentarios en la zona", la pareja estaría interesada en una vivienda familiar en un barrio costero, en un rango estimado de entre 5 y 6 millones de dólares australianos (3,3-4 millones de dólares estadounidenses o 3-3,6 millones de euros).

La pareja, que contrajo matrimonio en 2022, tiene una hija de siete años.

Según cifras oficiales de la Oficina de Estadística de Nueva Zelanda publicadas a principios de febrero, más de 66.000 residentes con ciudadanía de Nueva Zelanda dejaron el país en 2025, de los cuales alrededor del 61 % emigraron a Australia.

Este desplazamiento masivo de población será un tema central en las elecciones generales de Nueva Zelanda previstas para noviembre, ya que la emigración viene afectando no sólo la fuerza laboral y la demografía, sino también la percepción pública sobre la competitividad económica del país, en pleno auge del coste de vida y una aguda crisis inmobiliaria.