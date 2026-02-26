Kazajistán posterga la extradición a Rusia de una colaboradora de Navalni

"La Fiscalía General de Kazajistán pausó el proceso de extradición de la rusa Yulia Yemeliánova hasta que se tome una decisión definitiva sobre el otorgamiento del estatus de refugiada", indicó la organización en Telegram, citando a la abogada de la opositora rusa.

Según Kovcheg, la corte estudiará su caso este viernes, a las 11.00 hora local (06:00 GMT).

Esta decisión fue anunciada un día después de que el Tribunal Supremo de Kazajistán postergase la extradición a Rusia del activista checheno Mansur Movláev, cuya vida correría riesgo si finalmente es deportado a Rusia, tras la exigencia del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas de que no fuera extraditado sin un debido proceso de apelación.

El pasado 11 de febrero las autoridades kazajas denegaron el asilo a Yemeliánova, alegando que "estaba en búsqueda (en Rusia) por robo, un delito penal, y sus peticiones (de asilo) no encontraron justificación".

Yemeliánova, detenida en el aeropuerto de Almaty en septiembre de 2025, recibió una resolución el 29 de enero que aprobaba la solicitud de la Fiscalía General rusa para su extradición a su país de origen, según el Comité Antibélico de Rusia.

Esta organización insiste en que el caso contiene infracciones de procedimiento, ya que estaba todavía en trámite su solicitud de asilo.

"Kazajistán se ha convertido en un país categóricamente inseguro para los rusos", señaló la abogada de AK Consul, Margarita Kukúsheva, quien recuerda que se trata del cuarto caso de "extradición acelerada eludiendo las normas procesales y privando del derecho a la defensa".

Desde inicios de año, Kazajistán ordenó la extradición de tres ciudadanos rusos perseguidos por la Justicia, según los organismos en derechos humanos, por razones políticas.

Entre ellos se encuentran un activista checheno (Mansur Movláev), un desertor del ejército ruso (Semión Bazhúkov) y un ucraniano nacionalizado ruso con la anexión de Crimea en 2014 (Alexandr Kachkurin).

Yemeliánova figuraba en una lista internacional de personas buscadas por la Justicia rusa.

La opositora está acusada en su país de haber robado un teléfono móvil valorado en 12.000 rublos (155 dólares) a un taxista que la llevó a su domicilio en San Petersburgo en 2021.

Tras el comienzo de la guerra en Ucrania, Kazajistán se convirtió en uno de los destinos elegidos por miles de rusos que buscaban evadir su movilización para combatir en el conflicto ruso-ucraniano, pero desde principios de este año, Astaná tomó la decisión de extraditar a Rusia a varios activistas antibélicos que enfrentan causas penales en su país.