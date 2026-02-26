Kiev denuncia un nuevo ataque masivo ruso a centrales eléctricas y térmicas

“Cuando el mundo entero exige a Moscú que pare de una vez esta guerra sin sentido, Putin apuesta por más terror, ataques y agresión”, escribió Sibiga, que pidió que se responda con “fortaleza” a este nuevo bombardeo ruso con sanciones y más ayuda militar para Ucrania.

Según las autoridades de la región de Odesa, el ataque ruso dañó una infraestructura energética de la región.

Sibiga hizo referencia también en su mensaje al primer ministro húngaro, Víktor Orbán, que ha anunciado que bloqueará la aprobación del vigésimo paquete de sanciones a Rusia de la UE a Rusia y el crédito comunitario de 90.000 millones de euros para Ucrania hasta que Kiev repare y vuelva a poner en funcionamiento la infraestructura del oleoducto Druzhba -por el que Hungría recibe petróleo ruso- atacada por Rusia el 27 de febrero.

“Es inaceptable que ciertos chantajistas en la UE no sólo bloqueen decisiones necesarias para la seguridad colectiva sino que también amenacen con interrumpir algunos suministros de energía a Ucrania en un momento en que nuestro sistema energético está siendo bombardeado de forma brutal”, escribió Sibiga.

El ministro ucraniano se refería a los anuncios de Hungría y Eslovaquia de que interrumpirían ciertos suministros de energía a Ucrania hasta que Kiev no haya restablecido el funcionamiento del oleoducto Druzhba.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió el martes en Kiev al presidente Volodímir Zelenski que acelere las reparaciones para que vuelva a funcionar el oleoducto que alimenta de petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia.