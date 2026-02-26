Kiev prepara cambios en el sistema de movilización ante la escasez de tropas

La guerra de Ucrania, que acaba de entrar en su quinto año, ha convertido la movilización en un tema muy delicado para los ucranianos, pues desde que el flujo de voluntarios disminuyó tras los primeros meses de la invasión, el país ha dependido cada vez más de la movilización obligatoria para mantener estables las filas de su Ejército.

Según el ministro de Defensa, Mijailo Fédorov, las autoridades preparan una "reforma integral de la movilización" para ofrecer soluciones a los problemas acumulados y mantener la capacidad de defensa del país.

Aunque aún se desconocen los detalles, se espera que la reforma ofrezca más incentivos a los soldados actuales y futuros, con el fin de atraer a más reclutas, aliviar las tensiones entre los reclutadores y los civiles y reducir el número de desertores.

El temor a un mando deficiente es un importante factor disuasorio para muchos soldados y posibles reclutas.

"Si nuestros oficiales pasaran más tiempo en primera línea, nos darían órdenes más razonables", explica a EFE Yuri, vecino de 31 años de la ciudad occidental de Leópolis.

Después de ser reclutado en 2024, Yuri sirvió durante un año y medio como operador de lanzagranadas antes de que un dron suicida ruso lo hiriera cerca de Pokrovsk.

Tras recuperarse, permaneció en Leópolis en lugar de reincorporarse a su unidad, lo que contribuyó a los aproximadamente 200.000 casos de ausencias sin permiso registrados en las fuerzas ucranianas.

Él habla con calma de su experiencia en el frente, que incluye numerosos tiroteos con los invasores rusos, y no muestra ningún temor.

Insiste en que la incompetencia del alto mando de su unidad fue lo que le llevó a tomar la decisión de abandonar.

"Muchos resultaron heridos o murieron porque los oficiales de alto rango insistieron en mantener posiciones desesperadas en lugar de retirarse", explica.

Para Yuri y muchos soldados en situaciones similares, abandonar sus unidades no suele significar dejar el servicio, sino buscar una unidad que esté mejor dirigida.

Actualmente está en contacto con una unidad del Ejército especializada en drones para trasladarse allí y evitar sanciones penales.

"Los soldados que regresan tras ausentarse sin permiso suelen ser las incorporaciones más valiosas. Puede que estén cansados o desanimados, pero suelen ser mucho más hábiles que los reclutas nuevos", subraya a EFE Anatoli, sargento jefe de una unidad del frente oriental.

Las autoridades aún buscan un mecanismo eficaz para afrontar el problema.

Algunos abogan en Ucrania por imponer penas más severas para que los posibles desertores se lo piensen dos veces, pero Yuri y muchos militares esperan que los castigos se suavicen.

El Estado reconoce la necesidad de mejorar la calidad del mando y salvaguardar los derechos de los soldados, pues la reforma del Ejército en curso tiene por objeto ampliar las mejores prácticas de las unidades y facultar al defensor del pueblo militar para tramitar miles de denuncias internas.

La falta de una duración clara del servicio también desalienta a muchos soldados en activo y potenciales, afirma a EFE Viktoria Grishchuk, mujer de 38 años cuyo marido ha combatido desde el inicio de la invasión.

"Los soldados como él están agotados y acumulan problemas de salud. Sin embargo, rara vez se les concede permiso porque no hay nadie que los sustituya", señala Grinshchuk, representante de Intentsia, una ONG que aboga por un servicio militar de duración determinada.

Su marido seguirá en el Ejército por responsabilidad, para proteger a su familia y ayudar a sus compañeros, pero Grishchuk empatiza con aquellos que se agotan o se marchan sin permiso para salvar a sus familias.

Ella señala que quedan suficientes hombres en el país para proporcionar un reemplazo gradual, y que posiblemente haya más exentos que en servicio.

"Los soldados necesitan sentir que la sociedad se preocupa por ellos", subraya Grishchuk antes de añadir que muchos probablemente volverían al servicio después de un descanso adecuado.

El Ministerio de Defensa ya prepara leyes para garantizar una exención temporal del servicio militar a quienes se comprometan a cumplir un contrato de al menos dos años, y es posible que el Parlamento comience a revisarlas a finales de marzo, dijo el diputado Fedir Venislavski a la agencia RBC-Ucrania.

Ucrania también tiene previsto aumentar la remuneración de los puestos más peligrosos, aunque la escasez de fondos plantea dificultades, y endurecer las sanciones para quienes eludan los centros de reclutamiento, ya que, según Fédorov, hay aproximadamente dos millones de ucranianos buscados por evasión.