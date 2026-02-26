La Bolsa de Londres sube un 0,37 % y marca nuevo récord, pese a la caída de las mineras

El índice principal londinense, FTSE-100 o 'footsie', ganó 40,29 puntos hasta 10.846,70, por encima de los 10.806,41 puntos del miércoles. El secundario, FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas, en general británicas- avanzó un 0,35 %, hasta 23.719 puntos.

El 'footsie' mantuvo la tendencia alcista impulsado por valores industriales y financieros, que compensaron el retroceso de las compañías mineras, lastradas por la debilidad de los precios de las materias primas.

Entre los títulos al alza estuvieron la empresa de cocinas y carpintería Howden Joinery Group, que ascendió un 10,75 % tras presentar resultados mejores de lo esperado, seguida del grupo gestor de la bolsa londinense, London Stock Exchange (LSEG), que sumó un 9,06 %.

La firma de evaluación del crédito Experian ganó un 4,36 %, mientras que la empresa de software The Sage Group avanzó un 3,98 %.

Por contra, acabaron con pérdidas las mineras Fresnillo, que bajó un 5,13 %, Antofagasta, que cedió un 4,38 %, y Anglo American, que descendió un 3,55 %.