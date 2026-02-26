La Bolsa mexicana gana 0,35 %, anota su tercer avance al hilo y alcanza los 71.390 puntos

“En México, el IPC de la BMV cerró con una ganancia de 0,35 %, ligando tres sesiones al alza”, comentó a EFE la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, destacaron las ganancias de las emisoras: Sigma (+3,02 %), Arca Continental (+2,74 %), Bimbo (+2,55 %), Grupo Carso (+1,9 %) y Genomma Lab (+1,72 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, destacó que, con este movimiento, el rendimiento acumulado de 2026 se ubica en +11 %, mientras que en el mes acumula un avance del 5,6 %.

“A nivel empresa, 20 de las 35 terminaron en terreno positivo. Al alza, Sigma, Arca Continental y Bimbo mientras que, a la baja, Gentera, Cuervo y Chedraui fueron las más rezagadas”, agregó el especialista.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,22 % frente al dólar, al cotizar en 17,19 unidades por billete verde, frente a los 17,16 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 263 millones de títulos por un importe de 19.775 millones de pesos (unos 1.150 millones de dólares).

De las 737 firmas que cotizaron en la jornada, 424 terminaron con sus precios al alza, 289 tuvieron pérdidas y 24 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la cadena de supermercados Organización Soriana (SORIANA B), con el –4,17 %, de la constructora de viviendas Grupo Ara (ARA), con el –3,15 %; y de la productora y comercializadora de alimentos Sigma Foods (SIGMAF A), con el –3,02 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la firma de servicios financieros Gentera (GENTERA), con el –4,71 %, de la firma de componentes automotrices Nemak (NEMAK A), con el –3,6 %; y de la productora de tequila José Cuervo (CUERVO), con el –3,46 %.