La canciller de Honduras y el embajador de China dialogan sobre asuntos bilaterales

“A través del diálogo diplomático y el respeto mutuo, Honduras continúa fortaleciendo relaciones que impulsan proyectos de beneficio compartido entre ambas naciones”, añade la escueta información oficial.

El nuevo Gobierno de Honduras, que desde hace un mes preside el conservador Nasry Asfura, no se ha pronunciado sobre si mantendrá las relaciones diplomáticas con China, establecidas en marzo de 2023 por la entonces presidenta hondureña, Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), rompiendo a la vez con Taiwán.

Asfura declaró durante la campaña electoral que Honduras estaba muy bien cuando tenía relaciones con Taiwán porque recibía apoyo comercial y económico, mientras que los lazos comerciales con China no han sido tan favorables como esperaban varios sectores del país centroamericano.

Por ejemplo, Taiwán era el principal mercado del camarón de Honduras, con ventas superiores a los 100 millones de dólares anuales.

Ahora, los camaroneros se quejan de que con China el mayor problema es que paga un precio muy bajo por el producto, lo que ha mermado la exportación.

Durante el Gobierno que presidió Xiomara Castro se iniciaron las negociaciones para un tratado de libre comercio con China en las que se avanzó en varios temas, pero hasta a finales de 2025 no había acuerdos en lo que respecta a accesos a mercados y aranceles, según las autoridades de Comercio de la administración anterior.

La balanza comercial entre Honduras y China favorece a los asiáticos, que importan alrededor del 1 %, mientras que sus exportaciones al país centroamericano suman el 13 %, según fuentes oficiales.

Las opiniones de los hondureños sobre la continuidad de las relaciones con China y el restablecimiento con Taiwán estás divididas.