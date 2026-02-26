La cifra de solicitantes de asilo en hoteles británicos cae al nivel más bajo en 18 meses

Los últimos datos muestran que los niveles de diciembre de 2025 fueron un 15,4 % menos que a finales de septiembre de ese mismo año, cuando había 36.273 personas alojadas en hoteles mientras esperan una decisión sobre sus peticiones de asilo.

Esta asignación de hoteles cobró relevancia ante las fuertes protestas que estallaron en 2024 en varias localidades inglesas frente a esos establecimientos, instigadas por grupos de extrema derecha contrarios a este modelo para albergar a estas personas.

El Gobierno laborista se ha comprometido a dejar de utilizar hoteles para finales de la presente legislatura, prevista para 2029, y ha designado como alternativa algunos cuarteles en Inglaterra y Escocia.

El número de solicitantes de asilo en hoteles alcanzó un máximo de 56.018 a finales de septiembre de 2023, bajo el entonces gobierno conservador, pero descendió a un mínimo histórico de 29.561 a finales de junio de 2024, antes de las elecciones generales celebradas en julio de ese año y que dio la victoria al laborismo.

Asimismo, Interior informó de que en 2025, 46.497 personas llegaron al Reino Unido por rutas ilegales, lo que representa un aumento del 7 % frente al año anterior. Las llegadas en embarcaciones pequeñas a través del canal de la Mancha -entre Inglaterra y Francia- han supuesto el 89 % de los que entraron por esa rutas.

El resto fue a través de camiones o por avión sin contar con la documentación adecuada.