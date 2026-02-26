La emisora pública de bosnia suspende temporalmente su programación por falta de fondos

Las obligaciones financieras de la emisora ascienden actualmente a unos 50 millones de euros, entre ellos una deuda de unos 11 millones de euros a la Unión Europea de Radiodifusión (UER).

Según BHRT, el plazo para saldar la deuda con la UER vence esta misma semana, tras lo cual las cuentas del servicio público podrían ser bloqueadas de manera permanente.

"Sin una decisión urgente de las instituciones competentes, BHRT se enfrenta al bloqueo de sus cuentas y al cese de su función básica como servicio público en interés de los ciudadanos", alertó la emisora en un mensaje a los espectadores de televisión.

BHRT ha iniciado varios procedimientos judiciales, incluyendo demandas contra la emisora pública regional RTRS, del ente serbio de Bosnia, por no pagarle su parte de las tasas de radiodifusión.

Según BHRT, la deuda de RTRS al finales de 2025 ascendía a unos 53,2 millones de euros, frente a los 7,5 millones de euros de la emisora FTV del segundo ente, formado por croatas y bosniacos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según la legislación de Bosnia-Herzegovina, las emisoras regionales de los dos entes bosnios deben transferir parte de sus fondos recaudados a BHRT.

Los problemas financieros de BHRT se arrastran desde hace años y se agravaron el pasado noviembre ante las deudas acumuladas por las dos emisoras regionales y la falta de un modelo de financiación sostenible.

Entes internacionales como la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) y Federación Europea de Periodistas (EFJ) advierten de las consecuencias del posibles cierre de BHRT.

La EFJ solicitó en una carta enviada a la Comisión Europea en noviembre pasado que se ejerza presión sobre las autoridades bosnias para aprobar una nueva ley que garantice la independencia política y financiera de BHRT a largo plazo.

Bosnia-Herzogovina, una república exyugoslava de unos 3,1 millones de habitantes, es un país dividido desde la sangrienta guerra civil (1992 a 1994), cuando murieron unas 100.000 personas y cientos de miles fueron heridas y desplazadas.