La española Atresplayer y la latinoamericana Claro Vídeo amplían contenidos

En la nota ambas plataformas destacan el nuevo acuerdo, que amplía la oferta para los usuarios del operador en 14 mercados de Latinoamérica.

Además de integrar todo el contenido VDO (bajo demanda) de Atresplayer, el acuerdo también incluye cuatro canales lineales de Atresmedia; Antena 3, Atreseries, ¡Hola! TV y Atrescine.

Atresplayer cuenta con una amplia oferta de series originales, programas de televisión, películas y formatos de entretenimiento, todo en español, que incluye títulos como 'El tiempo entre costuras', 'Velvet', 'Gran Hotel', 'Vis a Vis' o 'Aquí no hay quien viva'.