La Fiscalía polaca solicita orden arresto contra Pablo González tras su incomparecencia

Según explicó a EFE la magistrada portavoz del Tribunal de Distrito de Varsovia, Anna Ptaszek, González no se presentó la víspera a la vista judicial ni ha respondido a las citaciones enviadas por correo electrónico y a domicilios en España, Polonia y Rusia, por lo que la Fiscalía ha solicitado su detención.

La Justicia polaca cree que González puede estar en Rusia, a donde llegó en 2024 -tras permanecer dos años y cinco meses en prisión preventiva en Polonia- en el marco de un complejo intercambio de prisioneros entre el Kremlin y varios países occidentales sin que hubiera comenzado el proceso judicial contra él.

Por ello la Fiscalía ha solicitado una orden de arresto internacional que el tribunal de distrito ha trasladado al Tribunal de Apelación de Varsovia, que decidirá si se emite o no.

La juez portavoz indicó que, al tratarse de una acusación de un delito grave, la legislación polaca exige la presencia del acusado al menos en la primera vista, la lectura de la acusación y la admisión o no de culpa por parte del acusado, requisito que no se pudo cumplir por la incomparecencia de González.

El Tribunal de Apelación no tiene un plazo estipulado para responder a la solicitud de la Fiscalía, pero en casos de extradición, como sería el de González, este tipo de trámites suelen resolverse antes de un mes.

El proceso contra González se inició el 28 de febrero de 2022, cuando fue detenido en la frontera polaco-ucraniana bajo la acusación de utilizar su identidad de periodista como cobertura para colaborar con la inteligencia militar rusa (GRU).