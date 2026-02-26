La inflación se dispara en Irán en medio de negociaciones y amenazas militares de EE.UU.

“Los hogares del país gastaron en promedio un 68,1 % más en el mes de Bahman (del calendario iraní, que comprende del 21 de enero al 19 de febrero) que en el mismo periodo del año pasado para adquirir un ‘conjunto idéntico de bienes y servicios’”, informó el Centro de Estadísticas de Irán.

De esta manera, la inflación interanual ha subido 8 puntos porcentuales en un mes.

El centro indicó además que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) también registró un alza del 9,4 % frente al mes previo, mientras que la inflación anual aumentó 3 puntos porcentuales en comparación con el mes anterior, situándose en el 47,5 %.

El mayor incremento se ha dado en el caso de alimentos y bebidas, cuyos precios han subido un 105,5 % en un año.

El deterioro económico se produce en un contexto de crecientes tensiones entre Irán y Estados Unidos, que ha realizado el mayor despliegue militar en Oriente Medio desde la invasión de Irak en 2003, y ha amenazado con atacar al país persa en caso de no alcanzar un acuerdo en las negociaciones nucleares en curso, que hoy se reanudaron en Ginebra.

La mala situación económica en Irán fue el detonante de las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar entre el 28 de diciembre y el 11 de enero, sofocadas de forma violenta con una represión estatal que, según el balance oficial, causó la muerte de 3.117 personas, aunque organizaciones opositoras como HRA, con sede en EE.UU., sitúan en más de 7.000 los fallecidos y continúan verificando más de 11.700 posibles muertes, mientras estiman unos 53.000 arrestos.