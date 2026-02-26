La inseguridad y el desempleo son los principales problemas para los uruguayos

El estudio, publicado este jueves por la firma encuestadora Equipos Consultores, revela que casi la mitad de los uruguayos señaló a la inseguridad como uno de los dos temas más acuciantes que enfrenta el país, consolidando una tendencia que marca la agenda social y política.

Según el análisis histórico de la consultora, el país lleva más de diez años con la inseguridad encabezando la lista de preocupaciones, con la única excepción coyuntural del período de la pandemia.

Equipos Consultores detalló que las referencias a este problema suelen incrementarse en los años electorales y disminuir durante el primer año de los nuevos gobiernos.

En este sentido, los niveles de preocupación por la seguridad registrados en 2025 fueron exactamente iguales a los de 2015, al inicio del segundo mandato de Tabaré Vázquez (2015-2020), y levemente superiores a los de 2020, en el arranque de la administración de Luis Lacalle Pou.

En un segundo escalón de relevancia se situaron las urgencias monetarias y laborales.

El desempleo se mantuvo a lo largo de la mayor parte de la última década como la segunda mayor preocupación de los uruguayos, seguido de cerca por la "situación económica" general, que habitualmente ocupa el tercer lugar de la lista.

Por otra parte, el informe destacó la consolidación de problemáticas que han ganado terreno en la percepción ciudadana durante el último lustro. En un tercer bloque de preocupaciones, junto a la educación, la salud y "la actitud de la gente", figuraron el consumo de "droga" y los "problemas sociales".

Según la encuestadora, estas dos últimas categorías, que históricamente representaban respuestas marginales, han experimentado un crecimiento sostenido en el último quinquenio hasta afianzarse en niveles cercanos al 10 % de las menciones.

Asimismo, la dimensión institucional también aparece reflejada en el sondeo, ya que un sector de la población identifica a "el gobierno" o, de forma más genérica, a "los políticos" y "la política" como un problema en sí mismo.

Los datos se desprenden del Sistema Regular de medición de opinión pública de Equipos Consultores, elaborado en base a promedios anuales de encuestas presenciales y telefónicas realizadas a nivel nacional durante los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y noviembre de 2025.