La isla británica de Jersey aprueba una ley de suicidio asistido

La nueva legislación fue ratificada en el Parlamento de la isla con 32 votos a favor y 16 en contra y podría aplicarse ya en los próximos meses, una vez que reciba la firma del rey Carlos III del Reino Unido.

"Jersey tendrá una de las leyes de muerte asistida más seguras y transparentes del mundo", aseguró hoy su ministro de Sanidad y Servicios Sociales, Tom Binet.

La ley dispone que podrán solicitar un suicidio asistido personas con enfermedades terminales que causan un sufrimiento insoportable y cuya esperanza de vida es de seis meses, o de doce meses para enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y la ELA.

El texto establece asimismo que los solicitantes serán adultos que residan en Jersey desde hace al menos un año y estén en condiciones de tomar decisiones con libertad y a partir de información cualificada.

Jersey se convierte así en la segunda de las islas británicas del Canal de la Mancha, después de la de Man el pasado marzo, que legisla respecto a este controvertido asunto, mientras Inglaterra, Gales o Escocia también abordan procesos de tramitación de leyes de suicidio asistido.

A este respecto, la proposición de ley sobre Adultos Terminales (Fin de Vida), que permitiría la muerte asistida para adultos terminales con pronóstico de vida inferior a seis meses en Inglaterra y Gales, obtuvo una importante victoria el pasado junio por un estrecho margen en la Cámara de los Comunes (baja) de Londres.

Diferentes organizaciones humanitarias destacaron hoy la importancia del paso dado por la Asamblea de Jersey con una ley que, a su juicio, contiene sólidas salvaguardas y refleja la voluntad de la ciudadanía.

"Representa un voto de confianza trascendental a favor de la compasión, la dignidad y la libertad de elección al final de la vida", aseguró a la cadena BBC el director ejecutivo de 'Humanists UK', Andrew Copson.

El activista recordó que, "durante demasiado tiempo", se ha negado a las personas con enfermedades terminales el derecho a decidir la manera y el momento de su propia muerte: "hoy, Jersey ha cambiado eso".