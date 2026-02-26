La minera MP Materials construirá planta procesadora de tierras raras en Texas

La decisión llega después de que la compañía firmara un acuerdo con el Departamento de Guerra para aumentar la producción de este tipo de materiales en EE.UU. e intentar competir con China, que domina las cadenas de suministro de tierras raras, en medio de las tensas relaciones comerciales entre Washington y Pekín.

El acuerdo, que se alcanzó en julio del año pasado, convirtió al Pentágono en el mayor accionista de MP, con cerca de un 15 % del accionariado, y comprometió al Gobierno a comprar todos los imanes de tierras raras producidos por MP durante 10 años.

Las instalaciones, que estarán ubicadas en Northlake, a las afueras de Dallas, utilizará materias primas de tierras raras extraídas y procesadas en la mina Mountain Pass de MP Materials en California.

Mountain Pass es la única mina de tierras raras a escala comercial en Estados Unidos.

Una vez que entre en funcionamiento, la planta, llamada 10X, producirá aproximadamente 7.000 toneladas métricas de imanes de tierras raras al año, lo que elevará la producción total de la compañía a 10.000 toneladas métricas anuales, según destacó MP Materials en un comunicado.

Con este proyecto, la empresa busca "impulsar objetivos clave en la alianza-público privada con el Departamento de Guerra y acelerar la independencia de EE.UU. en tierras raras e imanes", indicó el consejero delegado de MP Materials, James Litinsky, en el escrito.

Las llamadas “tierras raras” son un grupo de 17 elementos metálicos esenciales para fabricar desde motores de autos eléctricos a aerogeneradores, imanes de alta potencia, chips, radares o misiles, así como teléfonos y otros dispositivos electrónicos avanzados.

Aunque no son escasos en la corteza terrestre, su extracción y refinado son complejos y altamente contaminantes.

China controla alrededor del 90% de la capacidad mundial de procesamiento y refinado, lo que le da una enorme palanca sobre las cadenas de suministro tecnológicas de Occidente.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró las tierras raras y otros minerales críticos como "prioridad de seguridad nacional" y ha activado instrumentos de emergencia para acelerar permisos, financiamiento y construcción de minas y plantas de procesado en EE.UU.