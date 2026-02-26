La OMS advierte de un aumento del cólera en África con más de 16.000 casos en 2026

"En África austral los casos de cólera se han multiplicado por más de siete, en comparación con el mismo período del año pasado. Los casos se están registrando en Mozambique, Malaui, Namibia, Zambia y Zimbabue", informó la directora regional de Emergencias de la OMS para África, Marie Roseline Belizaire, durante una rueda de prensa en línea.

Mozambique concentra la mayor parte de los casos como consecuencia de las inundaciones que afectan al país desde octubre, así como del reciente paso del ciclón Gezani, que dejaron al menos 240 muertos y más de 868.000 afectados, según datos del Instituto Nacional de Gestión de Desastres (INGD) del país.

"Las extensas inundaciones han dañado los sistemas de agua y saneamiento, contaminado las fuentes de agua potable y desplazado a las comunidades, lo que creó las condiciones para la rápida transmisión del cólera y otras enfermedades transmitidas por el agua", añadió Belizaire.

Por este motivo pidió intensificar los esfuerzos en prevención, vigilancia y vacunación, así como garantizar la continuidad de los servicios de salud esenciales, algo en lo que la OMS ya está colaborando con las respectivas autoridades nacionales.

Belizaire también señaló el aumento de casos de enfermedades como la malaria o el dengue en la región, pero sin precisar datos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Un brote de difteria ha afectado a ocho países desde 2025, con más de 26.000 casos sospechosos y más de 1.300 muertes reportadas", declaró.

De todos estos casos, un 95 % se dieron en niños no vacunados o con una pauta incompleta.

Otra enfermedad cuyos casos se encuentran al alza es la fiebre de Lassa en Nigeria, con "varias muertes reportadas en varios estados" del país, lo que hizo que las autoridades activasen medidas de respuesta, con el apoyo de la OMS.

Sobre la mpox ((enfermedad llamada antes viruela del mono), Belizaire celebró que en las últimas semanas se ha registrado un descenso del 30 % de los casos en el continente, aunque recalcó que la vigilancia "sigue siendo crucial" para anticipar, prevenir y responder cualquier brote.

"A medida que se intensifican los fenómenos meteorológicos extremos, aumentan los desplazamientos y la infraestructura se ve sometida a una grave presión, los sistemas de salud deben estar equipados para gestionar simultáneamente múltiples riesgos superpuestos", concluyó.