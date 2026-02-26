La ONU pide a EE.UU. una "excepción humanitaria" para enviar petróleo y ayuda a Cuba

"Es necesario negociar con EE.UU. una excepción humanitaria para el petróleo. Tengo entendido que se están realizando esfuerzos en ese sentido", aseguró Pichón en la rueda de prensa del portavoz del secretario general de Naciones Unidas en la que compareció virtualmente desde La Habana.

"Es la única manera de evitar una crisis humanitaria con consecuencias más graves", añadió.

El coordinador en el terreno aseguró que tras casi un mes de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para recrudecer el bloqueo de combustible a Cuba la situación ha pasado de provocar una escasez "temporal" a algo "sistemático" que se ha convertido "en el principal multiplicador de riesgos humanitarios".

"A medida que continúa la escasez de energía, las vulnerabilidades se están agravando rápidamente y se están convirtiendo en riesgos humanitarios más graves. Así pues, vemos cómo se reducen y se interrumpen los servicios esenciales, y cómo la vida cotidiana de la gente común se vuelve cada vez más frágil", declaró.

Pichón lamentó que, pese a la oposición del Tribunal Supremo de EE.UU. a los aranceles de Trump -con los que entre otros amenazó a quienes enviasen crudo a Cuba-, sigue vigente la emergencia nacional, que a su juicio, "proporciona un marco jurídico más amplio para imponer sanciones adicionales a los países que suministran petróleo a Cuba".

El enviado de la ONU reconoció los esfuerzos de países como México, Canadá o miembros de la Unión Europea, pero insistió en que es necesario el acuerdo con Estados Unidos.

"Incluso nuestras capacidades se acabarán viendo muy limitadas a menos que se haga una excepción humanitaria para el petróleo y la ayuda. Y eso dependerá de los esfuerzos diplomáticos que se puedan llevar a cabo con Estados Unidos", explicó.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU señaló hace unos días que el bloqueo de Estados Unidos incumple la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional y causa el "desmantelamiento" del sistema de alimentación, de sanidad y de suministro de agua.