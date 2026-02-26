La Sagrada Familia de Barcelona prevé un homenaje a Gaudí y una misa con el papa

El Vaticano no ha confirmado aún cuándo concretamente el pontífice estaría en la ciudad durante su viaje a España, del 6 al 12 de junio, pero el "sentido común apunta" indica que al menos sería el día 10, según comentó este jueves el obispo auxiliar de Barcelona, David Abadías, sin darlo por seguro completamente.

Ese es el día de los actos de celebración del centenario de la muerte de Gaudí, enterrado en la cripta de la Sagrada Familia, obra cumbre de este genio español del modernismo, fallecido en 1926.

"Probablemente no habría venido (a España) si no fuera por el aniversario de la muerte de Gaudí y la repercusión mundial de la Sagrada Familia", unos de los monumentos más conocidos de España, argumentó por su parte el coordinador del grupo que organiza la visita del papa a Barcelona, Enric Puig.