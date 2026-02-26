Mundo
26 de febrero de 2026 - 07:55

La Sagrada Familia de Barcelona prevé un homenaje a Gaudí y una misa con el papa

Imagen sin descripción

Barcelona (España), 26 feb (EFE).- La basílica de la Sagrada Familia de Barcelona ha programado para el 10 de junio una ofrenda floral al arquitecto que la proyectó, Antoni Gaudí, una misa solemne y la bendición de la torre de Jesús del templo, con la presencia previsible del papa León XIV.

Por EFE

El Vaticano no ha confirmado aún cuándo concretamente el pontífice estaría en la ciudad durante su viaje a España, del 6 al 12 de junio, pero el "sentido común apunta" indica que al menos sería el día 10, según comentó este jueves el obispo auxiliar de Barcelona, David Abadías, sin darlo por seguro completamente.

Ese es el día de los actos de celebración del centenario de la muerte de Gaudí, enterrado en la cripta de la Sagrada Familia, obra cumbre de este genio español del modernismo, fallecido en 1926.

"Probablemente no habría venido (a España) si no fuera por el aniversario de la muerte de Gaudí y la repercusión mundial de la Sagrada Familia", unos de los monumentos más conocidos de España, argumentó por su parte el coordinador del grupo que organiza la visita del papa a Barcelona, Enric Puig.