La televisora mexicana TV Azteca acude a concurso mercantil tras presiones por deudas

En un comunicado, la compañía del empresario Ricardo Salinas señaló que la industria de la televisión en México y a nivel global atravesó “transformaciones profundas”, derivadas de la evolución del mundo publicitario y la irrupción transversal del ecosistema digital, en un entorno que presionó su modelo de negocio.

TV Azteca expuso que, además de esos cambios, enfrentó retos financieros como el desembolso de más de 3.800 millones de pesos en 2018 por el pago de licencias (unos 211 millones de dólares), y el impacto de la pandemia de covid-19, que afectó la inversión publicitaria y las ventas.

La empresa añadió que en 2021 inició un proceso para reorganizar sus compromisos financieros, incluida deuda en moneda extranjera, y que desde entonces privilegió el diálogo para alcanzar un “acuerdo justo” con sus contrapartes.

A ello sumó el pago de impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en enero, que dijo haber liquidado “en su totalidad”, con un impacto “financiero significativo” adicional.

Sobre este mecanismo legal, el director general de TV Azteca, Rafael Rodríguez Sánchez, afirmó que el concurso mercantil permite, bajo supervisión de un juez, reordenar pasivos “de manera estructurada y equitativa” conforme a la capacidad de pago.

Asimismo, detalló que busca preservar el valor de la compañía y facilitar el cumplimiento ordenado de obligaciones sin interrumpir operaciones, lo que dijo, “demuestra una decisión responsable por parte de la empresa”.

Por su parte, Grupo Salinas también señaló, en una publicación en redes sociales, que TV Azteca ha “enfrentado y superado” desafíos previos, y recordó el pago a acreedores de Estados Unidos que le reclaman casi 600 millones de dólares y el reciente fallo que le obliga a pagar al Fisco mexicano 32.132 millones de pesos (unos 1.785 millones de dólares) en un esquema de parcialidades, tras un litigio de años.