Lagarde (BCE) pide asumir que las tensiones comerciales perdurarán en el largo plazo

En una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo, la francesa explicó que el crecimiento económico actual del bloque se debe principalmente a "factores domésticos" como la inversión, tanto del sector público como del privado, y al consumo de los hogares, mientras que las relaciones exteriores restan actividad económica.

"No es algo trivial y es testimonio de los cambios geopolíticos, de la fragmentación de los mercados, de la incertidumbre del comercio", señaló, antes de preguntarse si se trata de un fenómeno temporal o que perdurará durante un tiempo.

"Debemos estar preparados para que se mantenga en el largo plazo y, en consecuencia, debemos profundizar el mercado interior, eliminar la mayoría de las barreras que nos imponemos", enfatizó la presidenta del BCE.

En concreto, Lagarde compartió que si el bloque redujera sus barreras internas, esto llevaría a un "incremento significativo" del comercio de bienes entre Estados miembros que "más que compensaría" el efecto de los aranceles impuestos por Estados Unidos a la UE.

Lagarde defendió que éste sería un "enfoque razonable de gestión de riesgos" y, si luego resulta que mejoran las relaciones internacionales, aumenta el comercio de bienes y servicios y se reduce la incertidumbre, sería un "añadido".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La presidenta del BCE contestó así a preguntas de los eurodiputados sobre el contexto geoeconómico actual, pero ya en su introducción había advertido de que las relaciones comerciales siguen siendo "complicadas" debido a los mayores aranceles, la fortaleza del euro y la "persistente" volatilidad global.

Así, avanzó que la actividad en los próximos meses "se apoyará por el aumento de las rentas del trabajo en un mercado laboral sólido y en las inversiones en defensa, infraestructuras y tecnologías digitales".