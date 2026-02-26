Las honras funerales de Jesse Jackson inician con un velatorio público en Chicago

Los restos de Jesse Jackson reposarán durante dos días en la sede de su organización, la Rainbow PUSH Coalition, en esa ciudad del estado de Illinois. Luego serán trasladados a su natal Carolina del Sur y a la capital, Washington, antes de regresar a Chicago para un funeral previsto a finales de la próxima semana.

En Carolina del Sur, el reverendo bautista será velado con honores en el Capitolio estatal de Columbia, capital del estado, con un servicio privado seguido por uno público que incluirá una ofrenda floral en la rotonda del edificio gubernamental.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, rechazó la solicitud para que el activista fuera honrado en la Rotonda del Capitolio en Washington alegando que el espacio se reserva de manera habitual a expresidentes, militares y funcionarios selectos.

Los Jackson dijeron que han compartido a su patriarca con el mundo y que, a cambio, el mundo se ha convertido en parte de su familia, por lo que organizaron eventos públicos para permitir que cientos de personas puedan dar su último adiós al activista, estrecho colaborador de Martin Luther King Jr.

Jesse Jackson (1941-2026), dos veces candidato a la Presidencia estadounidense, murió el 17 de febrero a los 84 años después de haber sido hospitalizado en noviembre pasado para recibir tratamiento por una enfermedad neurodegenerativa rara y particularmente grave, la parálisis supranuclear progresiva (PSP).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Personalidades mundiales de la política y el activismo reaccionaron con homenajes y elogios al icónico activista.

Tras su fallecimiento, el presidente Donald Trump rindió tributo a Jackson, al que calificó de "buen hombre, con mucha personalidad, mientras que los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton dieron las gracias a su "amigo" y lo calificaron de "gigante" luchador en favor de los derechos civiles en EE.UU.