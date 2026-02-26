Laxe, en los César: "Lo que ha pasado con la peli en salas, eso es el gran premio"

"Lo que ha pasado con la peli en salas, eso es el gran premio", afirmó Laxe, "muy contento" de estar en París, en el teatro Olympia, que tradicionalmente sirve de sede en la gran noche del cine francés.

Tras un estreno con galardón en el pasado Festival de Cannes que solo fue el comienzo de una exitosa carrera, el cineasta afirmó que "ya lleva varias galas" de premios y cree que "en el arte no hay ganadores o perdedores".

"Si ganamos, genial, y si no ganamos, pues hemos ganado igual ya (al) estar aquí", reflexionó Laxe sobre las posibilidades de 'Sirat', que compite en su categoría contra pesos pesados como la brasileña 'El agente secreto', dirigida por Kleber Mendonça Filho; la china 'Black Dog' (Guan Hu), la estadounidense 'Una batalla tras otra' (Paul Thomas Anderson) y la noruega 'Valor sentimental' (Joachim Trier).

También dijo que esta 51 ceremonia de los César es una noche para celebrar con el equipo y aseguró que, a día de hoy, los "nervios" que siente son un poco más por las cuestiones accesorias de estas glamurosas galas, como que le apriete un zapato o sentirse como si fuera "a una boda".

De la futura noche de los Oscar, que se celebrará el 15 de marzo y en la que 'Sirat' aspira a dos estatuillas (mejor película internacional y mejor sonido), opinó algo similar: "con muchas ganas de celebrar, yo creo que ya hemos ganado por estar allí, es increíble".

"Hemos tenido el respeto de la de la industria. Productores, actores, no paran de vanagloriar la peli y eso es lo bonito. Hemos hecho una peli con las manos, una serie de artesanos en España, y que llegue tan lejos y que se respete ese trabajo es lindo", manifestó.

Hijo de emigrantes gallegos que se conocieron en París, Laxe celebró lo bien que fue acogida la película en Francia, un lugar de "cinefilia" y de "fuerte tradición" cinematográfica.

Y celebró que la Academia de los César se haya sumado a las voces que hoy en día valoran el "riesgo".

Sobre el futuro, avanzó que tiene ganas de ponerse a escribir y que le llegan proyectos "apetitosos", pero que no planea nunca tomar el "camino fácil".

"Yo creo que 'Sirat' ha sido terapia de choque. La siguiente película va a tener menos choque y más terapia", indicó, y en concreto dijo que será una historia "que curará" en "unos tiempos tan duros".