Los grandes duques de Luxemburgo realizarán una visita a España la próxima semana

Según informó el Gobierno español, la visita tendrá lugar el 5 y el 6 de marzo y será la primera después de la coronación del Gran Duque Guillermo el pasado 3 de octubre tras la abdicación de su padre.

El viaje se enmarca en las relaciones de amistad y cooperación que mantienen ambos países, así como en el trabajo que realizan para seguir fortaleciendo la relación bilateral en todos los ámbitos, apuntó el Ejecutivo.

Los reyes ofrecerán a los grandes duques un almuerzo en su honor, y el día 5 serán recibidos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Guillermo V es el primogénito de los cuatro hijos que tuvieron los grandes duques Enrique y María Teresa y pertenece a la dinastía de los Nassau y los Borbón-Parma por parte de padre, pero tiene mezcla plebeya por el lado materno.

Su madre, nacida en Cuba y de raíces españolas, procede de una adinerada familia dedicada a la explotación del azúcar en la isla y que tuvo que exiliarse del país tras la Revolución de 1959. Por esta razón, Guillermo V habla español fluido, además de inglés, alemán, francés y luxemburgués.