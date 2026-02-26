Los papeles del intento golpista reabren el debate sobre la vuelta del rey Juan Carlos

Partidario claramente de su vuelta se mostró el líder de la oposición conservadora, Alberto Núñez Feijóo: "La desclasificación de los documentos del 23F debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado", argumentó en X en alusión al rey emérito, que abdicó en su hijo, Felipe VI, en 2014.

Según el dirigente de la derecha, Juan Carlos ha reconocido "errores innegables" en su trayectoria, pero "contribuyó a sostener" la democracia española.

El Ejecutivo, formado por una coalición de izquierdas, replicó que la decisión de volver a España depende "exclusivamente" de él y la casa real.

"El Gobierno nunca le ha impedido y nunca le ha denegado la entrada a España", remarcó el ministro de la Presidencia, el socialista Félix Bolaños.

De hecho, viaja al país "cuando así lo decide", agregó sobre varios desplazamientos temporales y esporádicos para actividades privadas. En sus memorias recientes, el rey ha manifestado el deseo de volver de manera permanente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A su vez, la ministra portavoz del Gobierno, la socialista Elma Saiz, opinó que la desclasificación de esos documentos, a los que se pudo acceder ayer, es un ejercicio de transparencia que aleja "bulos y rumores malintencionados que querían difamar la figura del rey" en cuanto a un supuesto conocimiento previo o incluso conformidad con la asonada.

El 23 de febrero de 1981, el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, fallecido justo este mismo miércoles, irrumpió pistola en mano en el Congreso al mando de un grupo de agentes de ese cuerpo de policía militarizada y secuestró a los diputados y al Ejecutivo, que estaban reunidos en pleno para votar la elección de un nuevo presidente del Gobierno.

Varios jefes militares se unieron a la rebelión, que se frustró cuando el rey Juan Carlos, jefe de las Fuerzas Armadas, ordenó a las autoridades civiles y castrenses, en un discurso televisado, que tomaran las medidas necesarias "para mantener el orden constitucional".

Sin embargo, pequeños partidos de izquierda e independentistas vascos, catalanes y gallegos mostraron hoy "decepción" al considerar que los documentos ahora revelados no aportan novedades sobre el golpe militar.

Hay información que "sigue siendo oculta" y es "muy pronto" para hacer una valoración sobre el papel del jefe del Estado de entonces y sobre si contribuyó a "salvar la democracia", indició portavoz del partido independentista gallego BNG, Néstor Rego. Pidió que el rey emérito regrese para rendir cuentas a la justicia española, también por los casos de "corrupción".

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, tiene la impresión de que la desclasificación de los papeles es "una nueva operación de blanqueo" del papel del anterior monarca. "El rey emérito obviamente no tiene ninguna prohibición de volver a España, pero se ha convertido en una auténtica vergüenza para este país", añadió.

Y Gabriel Rufián, del partido independentista catalán ERC (izquierda republicana), se manifestó contundente sobre un eventual regreso: "Los delincuentes mejor fuera que dentro".

Uno de los documentos del CESID (los servicios de inteligencia de la época) confirma cómo el rey frenó al general golpista Alfonso Armada, condenado a 24 años de cárcel, en el intento de acudir a la residencia real. Y que también ordenó al teniente general Jaime Milans del Bosch, entonces jefe de la región militar de Valencia (este) que depusiera su actitud a favor del golpe.

En nombre de Vox, principal partido español de extrema derecha, el diputado Jorge Buxadé se limitó a decir a la prensa que los "historiadores dirán" si la figura de Juan Carlos sale reforzada con los nuevos documentos.

Entre los argumentos aducidos hace días por el Gobierno para publicar los documentos está "impedir que la ultraderecha siga utilizando los bulos, las conspiraciones y la desinformación" para "desinformar" a los jóvenes que "piensan que con (Francisco) Franco se vivía mejor", el dictador militar muerto en 1975.

El diputado socialista José Zaragoza consideró hoy que lo conocido confirma que la "ultraderecha conspiró" y la sociedad defendió la democracia. Con la publicación de estos documentos se "desbaratan muchas teorías de la conspiración", añadió.

Parte de los escritos desclasificados documentan campañas contra el rey Juan Carlos para implicarlo en la asonada y tener argumentos contra la Corona que hicieran posible "un intento similar en el futuro", y mencionaban "sectores de la derecha radical" de 1981.