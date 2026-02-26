Los rebeldes del M23 denuncian una gran ofensiva del Ejército de la RD del Congo

"Se insta al pueblo congoleño y a la comunidad internacional a tomar nota, con la máxima atención, de las reiteradas violaciones del alto el fuego perpetradas por el régimen de Kinsasa, que socavan gravemente los esfuerzos de desescalada", publicó el portavoz de la coalición Alianza del Río Congo/M23 (AFC/M23), Lawrence Kanyuka, en su cuenta de la red social X.

Estos ataques, que según los rebeldes suponen una "dinámica de guerra total", amenazan el alto el fuego acordado por ambas partes en Doha el pasado 2 de febrero, y que afecta a la ciudad de Uvira, en la provincia de Kivu del Sur.

La ofensiva del Ejército comenzó el martes, cuando bombardeó con drones la ciudad de Rubaya (provincia de Kivu del Norte), donde supuestamente murió el portavoz militar del grupo, Willy Ngoma, según aseguraron varios medios locales e internacionales, aunque, de momento, no hay confirmación oficial ni de AFC/M23 ni de las Fuerzas Armadas congoleñas.

"No se debe confiar en lo que dicen las redes sociales sobre la muerte del oficial Willy Ngoma. La AFC es una estructura muy organizada y, por lo tanto, se debe ser paciente y esperar a que los canales oficiales emitan un comunicado sobre la muerte o supervivencia de nuestro oficial", declaró Lumumba por teléfono.

El portavoz de las Fuerzas Armadas de la RDC (FARDC), coronel Mack Hazukay, declinó hacer comentarios sobre el incidente. "No sé por qué vamos a comunicar la muerte de Willy Ngoma, que no es miembro de las FARDC", declaró a EFE por teléfono.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Gobierno congoleño y la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO) tampoco se pronunciaron al respecto tras ser contactados por EFE.

Desde entonces, intensos combates entre el Ejército, sus milicias aliadas "wazalendo" (patriotas en suajili) y los insurgentes se han producido en Kivu del Norte, especialmente en el territorio de Masisi, y se acentuaron el miércoles, según fuentes locales citadas por medios locales.

Este jueves, el M23 logró recuperar las aldeas de Kasenyi y Luke tras perderlas el día anterior en Masisi, una lucha que provocó el pánico entre los residentes de estas poblaciones y alrededores.

Desde que los presidentes congoleño, Felix Tshisekedi, y ruandés, Paul Kagame, firmaran el pasado 4 de diciembre en Washington un acuerdo de paz en presencia de su homólogo estadounidense, Donald Trump, ambas partes se han acusado mutuamente de violar el pacto.

El este de la RDC vive desde 1998 un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la MONUSCO.