Los supermercados DIA cuadruplican pérdidas en Argentina y triplican ganancias en España

Las ganancias fueron 166 millones de euros (196 millones de dólares) en España, en tanto que las pérdidas alcanzaron los 51,3 millones de euros (60,5 millones de dólares) en Argentina, según un informe publicado este jueves.

En el país sudamericano, donde DIA dispone de 1.007 tiendas, las ventas brutas bajo enseña bajaron el 15,1 % anual, a 1.778 millones de euros (2.098 millones de dólares), en medio de la depreciación del 40 % del peso y un entorno de "fuerte contracción del consumo doméstico durante 2024 y la primera mitad de 2025".

DIA observa, no obstante, una estabilización en la segunda mitad del año pasado, con una ganancia de cuota de mercado de 0,3 puntos, debido especialmente a las iniciativas de control de costes y disciplina financiera.

El grupo subraya que está preparado para "aprovechar la progresiva recuperación del consumo" en Argentina a partir de 2026, cuando se normalice el contexto macroeconómico, "manteniendo siempre la disciplina financiera y la cercanía con los clientes".

En general, la cadena de alimentación destaca que 2025 fue un "año clave", que confirma "la transición de una transformación exitosa a un periodo de creación de valor sostenible y crecimiento rentable".

El grupo cerró el ejercicio con unas ventas brutas bajo enseña de 7.076 millones de euros (8.350 millones de dólares), el 2,5 % más que en 2024. La deuda neta se redujo en 79 millones (93 millones de dólares) a 251 millones de euros (296 millones de dólares) en total.

En España, los beneficios incluyen 52 millones de euros (61 millones de dólares) por la activación de créditos fiscales en la segunda mitad del año.

Mejora la rentabilidad gracias también a la expansión de su modelo de franquicia, que representa el 67 % de la red de tiendas; la modernización logística y un plan de eficiencia energética y descarbonización.

Las ventas se incrementaron el 8,6 %, hasta los 5.565 millones de euros (6.567 millones de dólares) entre las 2.358 tiendas abiertas en España.

DIA "recupera la senda de los beneficios tras un largo proceso de transformación que le ha posicionado como la red de supermercados española líder en el formato de proximidad, con un negocio saneado y rentable, y con sólidas perspectivas de crecimiento y creación de valor", según la cadena.