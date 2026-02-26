Los talibanes lanzan una "ofensiva a gran escala" contra Pakistán tras bombardeos aéreos

La televisión estatal afgana confirmó que las "operaciones de represalia" comenzaron a las 20:00 hora local (15:30 GMT), marcando una escalada en la zona fronteriza del este de Afganistán.

"En respuesta a las repetidas provocaciones y actos de agresión del estamento militar de Pakistán, se han lanzado operaciones ofensivas a gran escala contra posiciones e instalaciones militares paquistaníes", afirmó el portavoz principal del Gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, a través de su cuenta en la red social X.

Por su parte, el portavoz del Cuerpo 201 'Khalid bin Walid' del ejército talibán, Waheedullah Mohammadi, detalló en un comunicado en vídeo que fuerzas de infantería y unidades fronterizas han iniciado un asalto masivo contra puestos de las milicias paquistaníes en las provincias de Kunar y Nangarhar.

"Queridos compatriotas, en represalia por los ataques aéreos llevados a cabo por las fuerzas paquistaníes en Nangarhar, los intensos combates han comenzado en la zona oriental", declaró Mohammadi.

La operación militar, según los talibanes, se concentra cerca de la denominada Línea Durand, la frontera de facto que separa ambos países y que Kabul nunca ha reconocido oficialmente.

La actual ofensiva es la respuesta de Kabul a los ataques aéreos de la semana pasada, que según los talibanes, impactaron en zonas residenciales y causaron la muerte de casi una veintena de civiles, incluyendo mujeres y niños.

Por el contrario, Islamabad defendió la operación asegurando que se trató de un "ataque de precisión" que logró abatir a cerca de un centenar de insurgentes del grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), que utiliza suelo afgano para golpear territorio paquistaní.